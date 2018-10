Champions: Juve, Roma e Inter vincenti. Napoli sfavorito con il Liverpool

Torna la Champions League con quattro italiane a scendere in campo per affrontare la seconda giornata della fase a gironi. Al debutto, Inter e Juventus hanno vinto, il Napoli ha ottenuto un pareggio a Belgrado, mentre la Roma è stata sconfitta al Bernabeu dal Real Madrid.

La Juventus ha senz’altro l’incontro più facile, almeno sulla carta, contro gli svizzeri dello Young Boys. Dovrebbe rivelarsi abbordabile anche il turno per la Roma che all’Olimpico affronterà il Viktoria Plzen. Dopo la vittoria a San Siro contro il Tottenham, l’Inter invece andrà in Olanda per affrontare mercoledì il PSV. Il compito più difficile spetta al Napoli di Carlo Ancelotti che al San Paolo ospiterà i vice-campioni del Liverpool di Jurgen Klopp. I bookmakers danno vincenti la Juventus, la Roma e l’Inter, mentre il Napoli parte sfavorito contro gli inglesi. Scopriamo maggiori dettagli sulle quote scommesse ed il programma completo.

La giornata di Champions delle italiane ha inizio martedì 2 ottobre alle ore 18.55 con la sfida tra la Juventus e lo Young Boys. Dopo aver battuto il Napoli nel match di sabato e centrata la settima vittoria consecutiva in Serie A, i bianconeri, per il secondo turno, ospitano lo Young Boys. Sulla carta, i bianconeri risultano nettamente favoriti, con la vittoria praticamente scontata a 1.15. D’altronde, gli svizzeri sono alla seconda partita nella loro storia in questa competizione e sembra essere troppo il divario tecnico per impensierire gli uomini di Allegri.

La Roma scenderà in campo martedì 2 ottobre alle ore 21.00 contro il Viktoria Plzen. Le due squadre si incontrano in Champions League per la prima volta dopo essersi sfidate nell’Europa League edizione 2016-17. Allora fu netta la vittoria dei giallorossi per 4 a 1. La stagione non è iniziata bene per la Roma, ma grazie alla vittoria nel derby, l’ambiente è ora più sereno, pertanto è d’obbligo un successo per fare punti. Per i bookmakers di scommesse calcio la Roma è nettamente favorita e vincente a 1.33. Dzeko quest’anno ha segnato in stagione soltanto una rete. Una doppietta del bosniaco viene pagata a 5.00.

Impegno più difficile per il Napoli di Carletto Ancelotti, con i suoi azzurri mercoledì 3 ottobre alle ore 21.00 sul terreno del San Paolo per sfidare il Liverpool, finalista dell’ultima edizione di Champions.

Contro i Reds gli azzurri non hanno mai vinto (2 sconfitte e un pari), ma in casa la squadra di Ancelotti non fa sconti a nessuno, con sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite. I bookmakers vedono gli azzurri vincenti a 3.40, il pareggio quotato a 3.55 e la squadra di Klopp favorita a 2.10. Il Napoli, dopo il pari a Belgrado all’esordio, non può permettersi altri passi falsi. Sembra essere più una partita da Over 2.5, quotato dai Book a 1.60. Mohamed Salah tra i marcatori pagato poco più della pari (2.25).

L’Inter mercoledì è attesa in campo ad Eindhoven contro il PSV. I nerazzurri partono favoriti. Nei due confronti diretti contro gli olandesi hanno sempre vinto. La squadra di Spalletti vincente è quotata a 2.30, il pareggio viene dato a 2.50 mentre un successo degli olandesi paga a 2.95. Tra i marcatori, un goal di Icardi quotato a 2.50.

A seguire il programma completo delle italiane impegnate nella seconda giornata di Champions 2018-2019: