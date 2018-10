Ciclisti e pedoni, ogni tre giorni a Varese ne viene investito uno

L’incidente di questa mattina in via Nino Bixio che ha causato la morte di una donna deve essere «un campanello di allarme per un problema che mi investe come comandante della Polizia locale e mi colpisce come cittadino di Varese». Lo dice appunto il capo dei vigili, Matteo Ferrario, che «nell’esprimere il mio cordoglio alla famiglia della vittima» presenta anche i dati che riguardano gli incidenti.

«Dal 2017 ad oggi la nostra città è stata teatro di 137 incidenti che hanno coinvolto pedoni e 71 che hanno coinvolto ciclisti -spiega Ferrario-, quindi oltre 200 incidenti in 21 mesi: una media di quasi 10 al mese». Un numero molto elevato che «è un segnale che deve far riflettere e frutto forse di situazioni che vorrei sottolineare».

In base alle ricostruzioni della Polizia Locale si capisce come «spesso la causa di questi incidenti sono le distrazioni al volante, oggi ancor più presenti: pensiamo per esempio ai dispositivi tecnologici che utilizziamo quotidianamente come telefoni, smartphone o tablet e i comportamenti scorretti alla guida, penso alla velocità eccessiva, alla mancata precedenza, al non rispetto della segnaletica o a quelli derivanti da abuso di sostanze alcoliche». In questo senso l’attività della Polizia locale di Varese non si ferma mai e solo nel 2018, ha contestato 395 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità e 71 per guida in stato di ebbrezza.