Il Circolo Gagarin inizia il nuovo anno sociale con un concerto internazionale

Ottobre significa nuovo anno sociale e campagna associativa per il Circolo Gagarin. Da lunedì è ufficialmente entrato in vigore il nuovo tesseramento ARCI 2018-2019 e quindi rinnovi e nuove adesioni possono essere effettuate nei giorni e orari di apertura (tutte le sere tranne il lunedì). “Il tesseramento non è un pro forma -spiegano dal circolo- ma è l’attestazione di un sostegno attivo e volontario all’associazione, alle sue attività, alle modalità con cui vengono realizzate, al mantenimento della sede cioè il Circolo. Un sostegno molto piccolo per ciascuno (10 euro in un anno, meno di un caffè al mese), molto grande se fatto in tanti”.

E il nuovo anno sociale incomincia alla grande con un super concerto venerdì sera con grandi ospiti internazionali. La settimana si completa con le apertura infrasettimanali, un reading sabato sera e un workshop di stampa su tetrapack martedì. Ecco il calendario completo

VENERDI 5 OTTOBRE – h.22:00

Thor Harris [Swans] / Aidan Baker [Nadja] / Simon Goff suonano NOPLACE

opening act: L’Océan

Primo grande concerto della stagione. NOPLACE è il risultato dell’incontro di poche ore tra Thor Harris, percussionista degli Swans, Aidan Baker del duo canadese Nadja e il violinista berlinese Simon Goff. E’ un disco senza voci, ipnotico e profondo, semplice ma delicatamente appoggiato su molteplici strati sonori: i ritmi percussivi di Thor, le texture elettroniche di Aidan e i ricami di violino di Goff. E’ un’opera rilassante e avvolgente, prodotta da tre musicisti di respiro internazionale.

Apre il concerto il collettivo L’Océan, un’esperienza straordinaria dove abilità, disabilità, talenti e potenzialità si incontrano e scontrano nella sperimentazione sonora. Ingresso a sottoscrizione 10,00 euro, riservato ai soci ARCI 2018-2019.