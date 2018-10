Controlli della Polizia tra centro e stazioni: sequestrati 130 grammi di marijuana

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 ottobre, gli uomini delle Volanti e della Squadra Mobile di Varese, coadiuvati dagli operatori del Reparto prevenzione crimine di Milano, hanno eseguito una serie di controlli nel centro di Varese, in particolare in via Como, Via Milano, Via Morosini e Via Cavour, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di gruppi di giovanissimi che bivaccano quotidianamente, consumando droghe leggere e molestando le persone in transito.

I controlli sono stati estesi anche nei pressi delle stazioni e in piazza della Repubblica, dove sono stati denunciati due stranieri, un 33enne della Sierra Leone, (trovato in possesso di un Ipad di provenienza furtiva e di 70 grammi di marijuana in dosi pronte per la cessione), e un 44enne congolese, colto in flagranza di reato mentre cedeva della marijuana.

Il controllo, esteso a tutta la piazza, ha consentito il rinvenimento di diversi involucri di marijuana, già pronti per la vendita, per un totale di 22 grammi, ed un coltello (nascosti tra i cespugli e le fessure dei gradoni) successivamente sequestrati.

Complessivamente sono stati quindi controllati 32 soggetti, di cui 16 stranieri, e rinvenuti e sequestrati 130 grammi di marijuana.