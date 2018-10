Controllo straordinario del territorio messo in campo tra Sesto Calende e Vergiate nella giornata di venerdì 19 ottobre.

Una ventina di agenti di Polizia di Stato di Varese, Polizia Anticrimine di Milano e Polizie Locali di Sesto Calende e Vergiate sono stati impegnati per prevenire furti in appartamento e reati contro il patrimonio.

In tutto sono state controllate 80 persone, tutte identificate, fermati 15 veicoli sulla statale del Sempione (SS 33), effettuati 2 posti di blocco e controllati 4 esercizi pubblici. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti poichè trovato in possesso di una modica quantità di droga.