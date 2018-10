Cortisonici 2019, il festival del cortometraggio apre le iscrizioni

Cortisonici, si riparte! Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla 16° edizione del Festival Cortisonici, che si svolgerà a Varese dal 9 al 13 Aprile 2019.

Il concorso, come sempre, è aperto a tutti, gratuito e con tema libero, mentre il termine ultimo per i inviare i propri lavori, che devono essere realizzati nel corso del 2018 e di durata non superiore ai 15 minuti, è il 31 Dicembre 2018.

I cortometraggi possono essere inviati per posta in formato DVD, oppure tramite vari servizi di cloud storage o attraverso le piattaforme online che sono presenti direttamente sul sito del festival: www.cortisonici.org.

Per verificare che i propri lavori rispettino tutti i requisiti previsti, si invita a consultare la prima pagina del bando, che dovrà essere compilato in tutte le sue sezioni e inviato agli organizzatori via email o per posta.

Per informazioni: info@cortisonici.org – www.cortisonici.org.