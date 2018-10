Dai Giovani Democratici “preoccupazione per gli episodi di discriminazione”

“I Giovani democratici di Varese città guardano con preoccupazione ai numerosi episodi di discriminazione, spesso riconducibile ad odio razziale e culturale, che stanno avvenendo nella nostra città ultimamente”.

Con queste parolei giovani del Partito Democratico condannano i fatti avvenuti al supermercato di via Corridoni.

“Quanto successo nei giorni scorsi al giovane cassiere del Carrefour è inaccettabile e inquietante – scrivono i Giovani Democratici in un comunicato stampa -; aldilà delle dinamiche e delle cause che hanno portato al singolo gesto, è innegabile che episodi come questo sono in netto aumento. Appaiono chiare le responsabilità della politica, il governo sta infatti sempre di più legittimando e fomentando parole e atti di discriminazione, sia attraverso provvedimenti legislativi e amministrativi che con l’uso di un linguaggio violento, divisivo e pericolo se usato da organi istituzionali. Occorre rendersi conto del rischio di degenerazione che una politica di questo tipo può comportare e portare avanti una condanna decisa e trasversale da parte di tutte le forze politiche nei confronti di questi atteggiamenti xenofobi. La politica è confronto e dibattito, ed è giusto che ci siano posizioni e opinioni contrapposte fra le diverse forze partitiche, ma è indispensabile che ci siano dei valori etici condivisi da tutti, fra questi non può mancare la condanna ad ogni forma di discriminazione”.