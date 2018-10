Dal parto al babywearing: ciclo di incontri gratuiti

L’associazione “Mamme per mano” ha preparato un nuovo ciclo di incontri gratuiti rivolti alle mamme in gravidanza, e con accesso libero anche ai papà, sempre invitati, che si svolgerà nei primi due mesi del 2019 il sabato pomeriggio, alle ore 15.30 nella sede dell’associazione in via Adua 169, a Caronno Pertusella.

Gli incontri saranno illustrati da Samantha Mazzilli e Elisabetta Scarpa, “peer supporter in allattamento” e fondatrici dell’associazione “Mamme per mano” con la collaborazione, di volta in volta della psicologa perinatale Sara Longo e Giusy Acanfora, educatrice Mipa (Movimento internazionale parto attivo). E ancora l’ostetrica Erica Bagnati, la consulente Babywearing Amrita Maitri e la doula Betta Cremonesi, Di seguito il programma completo:

12 gennaio

“Gravidanza e travaglio”: con l’ostetrica Erica Bagnati e il supporto di Sara Longo e Giusy Acanfora per “la visualizzazione del dolore”.19

gennaio

“Il parto”: l’esperienza Vbac, parto in acqua, epidurale, valigia ospedale e la lista nascita (con la partecipazione dell’ostetrica Erica Bagnati)

26 gennaio

“Allattamento: casistiche e consigli”, con le peer Elisabetta e Samantha”

2 febbraio

“È nato: i primi giorni” con Elisabetta e Samantha

9 febbraio

“Massaggi neonatali e fisiologia del sonno”, con Sara e Giusy

16 febbraio

“Portami sul cuore”: l’arte di portare in fascia con Amrita Maitri consulente Babywearing

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria compilando l’apposito modulo.

Per maggiori informazioni: mammepermano@gmail.com oppure consultare il sito.