Dall’incontro al Circolino alle radio, Fabio Ilacqua scrive per Marco Mengoni

Quando sono stati avvistati insieme al Circolino di Casbeno lo scorso marzo, il sospetto che stesse per nascere una nuova collaborazione artistica non è stato di pochi. Oggi arriva la conferma: il 19 ottobre usciranno i primi due singoli del nuovo album di Marco Mengoni e uno è firmato da Fabio Ilacqua.

L’autore e musicista varesino torna quindi sulle scene della musica italiana con il testo di un nuovo brano che si intitola “Buona Vita”. Ad interpretarlo Marco Mengoni, uno dei più popolari interpreti della scena musicale contemporanea e amatissimo dai fan che anticipa l’uscita dell’album anche con il singolo “Voglio”.

Entrambi i singoli sono già disponibili in pre-order e pre-save su tutte le piattaforme digitali e arrivano a quasi due anni di distanza dall’ultimo disco di inediti di Marco Mengoni. Caratterizzati da un sound inaspettato, arrivano da una vera e propria svolta artistica di Marco, che ha scelto due esperienze musicali molto diverse tra loro per rappresentare al meglio il prossimo lavoro.

Fabio Ilacqua è molto noto in città e tra gli addetti ai lavori, da tempo collabora come autore per la BMG. Il suo nome è diventato noto al grande pubblico per la sua fortunata collaborazione con Francesco Gabbani e il testo “Occidentali’s Karma” che lo ha portato alla vittoria del Festival di Sanremo. Recentemente ha scritto anche per l’ultimo album di Mina e Celentano e Loredana Bertè e ha presentato un documentario dal titolo “Ten years later – Dieci anni dopo”, nato dopo un viaggio in Uganda.

Nella foto Marco Mengoni al Circolo di Casbeno