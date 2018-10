Dall’Italia al Vietnam, al cinema la storia delle Stars

La storia delle Stars, giovane band italiana, che dalla provincia toscana viene spedita inaspettatamente in Vietnam arriva nelle sale italiane. A Varese, il film dal titolo “Arrivederci Saigon” sarà in programma questa sera, lunedì 1 ottobre, alle 21 e 30.

Il film vede la regia di Wilma Labate con con Rossella Canaccini, Franca Deni, Daniela Santerini, Viviana Tacchella. La storia delle Stars, giovane band italiana, che dalla provincia toscana viene spedita inaspettatamente in Vietnam a suonare nelle basi militari americane. Desiderose di staccarsi dalla provincia industriale in cui vivono, queste donne di Piombino, Livorno e Piaggio di Pontedera, roccaforti rosse delle case del popolo e del PCI, si ritrovano immerse nel conflitto culturalmente più influente della seconda metà del Novecento. Wilma Labate riscopre una storia incredibile, raccontata dalle protagoniste dopo cinquant’anni di silenzio, in un sorprendente documentario, vitale e musicale, spalancato sulle contraddizioni culturali di un’intera epoca.

Ingresso 5 euro. Il Multisala Impero di Varese è in via Bernascone, 5.