Denunciato il taxista che ha accoltellato durante la lite

Ha sette giorni di prognosi, ed è già stato dimesso dall’ospedale l’uomo di 45 anni raggiunto nel tardo pomeriggio di ieri da due fendenti, uno alla coscia e l’altro all’addome, che secondo la ricostruzione dei carabinieri gli è stato inferto da un taxista di 48 anni.

Il fatto è avvenuto a Malnate poco dopo le 18 di ieri, mercoledì in viale delle Vittorie, all’altezza dell’incrocio con via Padgora, dove c’è un restringimento della carreggiata.

Qui, per cause che i militari stanno verificando ma molto probabilmente per via di una lite stradale, i due scendono dalle auto e se le danno di santa ragione. Ad un certo punto salta fuori un coltello: si tratta di una lama non molto lunga, attorno ai 7 centimetri, che somiglia più a un taglierino che non ad uno stiletto. Coltello che però viene usato.

La lite è molto violenta e alcuni testimoni chiamano subito i carabinieri che fanno intervenire il nucleo operativo radiomobile di Varese.

I militari blindano l’area, individuano subito il sospettato delle coltellate e vengono sentiti i primi testimoni.

Il 118 manda sul posto ambulanza e automedica: il personale medica le ferite dell’automobilista e ricovera l’uomo in codice giallo al pronto soccorso di Varese. Il quarantacinquenne, operaio frontaliere di Malnate verrà dimesso in serata con una prognosi di sette giorni.

La posizione del taxista – incensurato, come l’altro automobilista – viene a lungo vagliata dai militari che alla fine procedono con la denuncia per “lesioni aggravate”, appunto, per l’uso dell’arma.