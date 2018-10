Il Distretto di Gazzada di ASST rimane senza connessione

Lunedì mattina a rilento per chi si è rivolto alla sede distrettuale di Gazzada dell’ASST.

Si sono infatti verificati dei problemi di connessione alla rete Internet e di conseguenza le attività che richiedono l’accesso online sono al momento bloccate.

“Per quanto riguarda la nostra Azienda -spiega l’ASST in una nota- si tratta dei servizi di Autorizzazioni protesica, di gestione delle pratiche della Commissione Invalidi, dell’attività del Consultorio e dell’Area Fragilità. Sono già state avviate tutte le procedure previste in questi casi per risolvere il problema tecnico. L’Azienda si scusa per il temporaneo disagio”.