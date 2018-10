Domenica di Derby: Milano è pronta. Ma chi è la favorita?

Domenica prossima andrà in scena il derby di Milano, Inter-Milan. Dopo la sosta per la Nazionale, impegnata nella Nations League, la Serie A propone subito l’affascinante derby della Madonnina.

La partita di domenica 21 ottobre non metterà di fronte soltanto gli allenatori delle due squadre, Luciano Spalletti da una parte e Gennaro Gattuso dall’altra. Sarà infatti interessante scoprire chi tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi risulterà decisivo nell’assegnazione dei tre punti, anche se è da prendere in considerazione il segno X in schedina.

In classifica, l’Inter, dopo le prime 8 partite disputate, è in terza posizione con 16 punti conquistati. I nerazzurri, dopo un avvio difficile, sono riusciti a ricompattarsi e tornare a vincere con costanza. In questo senso, decisiva è stata la vittoria contro il Tottenham in Champions League, che di fatto ha sbloccato la squadra di mister Spalletti.

Il Milan è invece in decima posizione, a quattro punti dall’Inter ma con una partita da recuperare. In sette incontri disputati, i rossoneri hanno collezionato 12 punti.

Verso Inter-Milan

Per il derby Inter-Milan si profila un San Siro gremito in ogni angolo (ma online si trovano ancora gli ultimi biglietti per il derby di Milano). Lo stadio delle due squadre meneghine sarà sold out e contribuirà a rendere elettrizzante l’atmosfera intorno ai 22 giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

I due uomini chiave nel Milan saranno Suso e Higuain. Lo spagnolo è in stato di grazia ed è determinato a migliorare ancora la sua intesa con l’ex bomber di Real Madrid, Napoli e Juventus. Riflettori accesi anche sul turco Calhanoglu, la cui svolta stagionale è attesa da tecnico e compagni da ormai un paio di settimane.

Spalletti dovrebbe puntare ancora tutto su Icardi e il tridente di trequartisti composto da Nainggolan, Perisic e Candreva, con quest’ultimo favorito sull’ex Sassuolo Politano. Altra panchina per Lautaro Martinez, il talentuoso attaccante sudamericano protagonista di un ottimo pre-campionato salvo poi perdersi nei primi due mesi del campionato di Serie A causa infortunio.

Le ultime sfide tra Inter e Milan

Gli ultimi tre derby disputati nel mese di ottobre tra Inter e Milan sorridono alla squadra nerazzurra, reduce da tre vittorie consecutive contro i cugini rossoneri. In precedenza, il Milan vantava un’imbattibilità che durava da 7 partite (quattro vittorie e tre pareggi). Nella precedente stagione (2017-2018), la gara di andata si concluse 3-2 a favore dell’Inter. Anche in quell’occasione si giocò a ottobre e Mauro Icardi fu il protagonista assoluto con una tripletta.

In panchina tra le fila del Milan sedeva ancora Vincenzo Montella, che a distanza di poche settimane sarebbe poi stato sollevato dall’incarico. L’Inter vinse di misura grazie al gol realizzato dall’ex attaccante della Sampdoria su calcio di rigore. Il derby di ritorno terminò in parità (0-0). Da segnalare però anche il derby disputato prima di Capodanno, con il Milan di Gennaro Gattuso che riuscì a superare la corazzata nerazzurra e a prendersi un successo che avrebbe da lì in avanti cambiato la stagione dei rossoneri e il destino stesso di allenatore dell’ex campione del mondo di Berlino 2006.

Le dichiarazioni del doppio ex Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. L’ex allenatore di Milan e Inter ha dichiarato che vede due squadre sullo stesso piano, sottolineando come il derby sia una partita a sé. In passato Mihajlovic è stato sia tecnico del Milan che giocatore dell’Inter, oltre a essere il vice di Mancini quando, l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, sedeva sulla panchina nerazzurra.

Da grande conoscitore di calcio qual è, Sinisa Mihajlovic ha ricordato una legge non scritta del calcio, secondo cui il derby se lo aggiudica la squadra sulla carta più debole dal punto di vista tecnico. L’ex ct della Serbia e allenatore di Catania, Fiorentina, Milan e Torino in Serie A ha poi pronosticato un pareggio tra le due squadre, non senza dopo aggiungere di essere stato bene in tutti e due i club.

Quote Inter-Milan (Bwin)

Nel presentare le quote di Inter-Milan, il bookmaker Bwin ha ricordato l’ultima vittoria in “trasferta” contro l’Inter, datata al 2010 (0-1, gol di Zlatan Ibrahimovic su calcio di rigore). Da quell’anno i rossoneri non battono i rivali nerazzurri in campionato, un digiuno lungo 8 anni. Secondo il noto sito di scommesse, l’Inter è favorita per la vittoria rispetto al Milan, anche alla luce della quota del segno 1 posta a 2,35. Nonostante sia data per favorita, si prospetta comunque una partita equilibrata. Infatti, il segno 2 (vittoria del Milan) è dato a 3,00.

Relativamente bassa anche la quota del pareggio, data a 3,20. Due le giocate consigliate da Bwin: il successo del Milan e contemporaneamente il segno goal sì (entrambe le squadre in gol), quotato a 5,50. Infine, l’over 1,5 (più di un gol nell’arco dei 90 minuti di gioco) presenta una quotazione inferiore a 2,00 (1,95).

Tutti i numeri di Inter-Milan

Il derby di domenica prossima sarà il numero 222 della storia. Il bilancio vede in testa il Milan con 112 vittorie, esattamente 10 in più rispetto all’Inter ferma a 102. Sono invece 78 i pareggi. I numeri testimoniano il grande equilibrio tra le due squadre negli scontri diretti fin qui disputati.