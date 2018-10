Domenicali elogia la squadra. Simonetto: “Vincere aiuta a vincere”

DOMENICALI 1 – «Il giudizio sulla gara è sicuramente positivo: abbiamo incontrato una squadra molto esperta, con diversi giocatori di categoria. Abbiamo fatto la nostra solita partita, prendendo in mano il gioco fin dall’avvio. Sono stati fatti anche degli errori, magari di frenesia: voler segnare il più rapidamente possibile a volte è un limite, ma la prestazione è stata molto buona».

DOMENICALI 2 – «Giusto parlare della difesa ma faccio anche un discorso più ampio: ormai – ce lo dicono le squadre più importanti – si attacca e si difende in 11. Cominciamo ad attaccare alti gli avversari perché abbiamo gente disposta al sacrificio. Ciò ci permette di subire poco ma anche di ripartire forte».

SIMONETTO 1 – «Vincere non è mai facile e non lo è stato nemmeno oggi nonostante il risultato. Il Telgate è una buona squadra con alcuni giocatori bravi a muoversi tra le linee. Siamo felici, vincere aiuta a vincere. Siamo partiti con tante incognite e con il passare del tempo si è creato un bel gruppo».

DOMENICALI 3 – «In Coppa Italia non è facile arrivare in fondo ma sappiamo che chi vince a livello nazionale ottiene la promozione diretta in Serie D. La strada è lunga ma ci proviamo. Detto questo, io amo valutare ogni volta la prestazione e oggi abbiamo avuto risposte importanti».

SIMONETTO 2 – «Giocheremo a Besozzo, ma come ci indica il mister dobbiamo disputare ogni partita per vincere. Contento che ci sia il Verbano, sarà una bella partita ma noi vogliamo andare avanti. Io capitano? Un onore: sono qui da 10 anni e per me è il coronamento di un piccolo sogno».

DOMENICALI 4 – «Gestra sta molto bene, ha ottima condizione e visto che domani riposiamo l’ho schierato ugualmente. Per Vegnaduzzo è venuto il momento di cominciare dall’inizio anche contro avversari freschi e guardacaso ha fatto un altro gol, il fiuto è la sua caratteristica principale».

SIMONETTO 3 – «Il gol? Ho visto il cross, ci ho provato ed è andata bene. Sono contento anche perché c’erano diversi miei amici allo stadio: mi toccherà pagar loro da bere ma sono felice di farlo».

P A G E L L E

SCAPOLO 6,5 – Attento in avvio, reattivo a uscire di piedi o di testa lontano dai pali.

LONARDI 6 – Tiene bene la posizione, Lleshaj non passa. Poi si sposta senza problemi a sinistra.

SIMONETTO 7 – Irreprensibile dietro, si toglie la soddisfazione di firmare il terzo gol.

TRAVAGLINI 7 – Personalità sempre più solida anche in avanti: sfiora la rete nell’azione che porta all’1-0

BIANCHI 6 – Al rientro, non rischia nulla in fascia.

(M’Zoughi 6 – Altro largo scampolo di partita senza problemi)

GESTRA 6,5 – In avvio sbaglia qualcosa, poi cresce e si rende utile anche a supporto della retroguardia.

ETCHEGOYEN 6,5 – Cerca con insistenza la “bomba” da lontano, colpo che è nelle sue corde e che non ha paura a sferrare.

(Conti 6 – Amministra bene)

SCARAMUZZA 7 – Una costante, quando si guarda ai migliori in campo del Varese. In gol anche oggi, con biglietto di ringraziamenti a Piqueti.

(Mondoni s. v.)

LERCARA 6,5 – Sfortunato quando trova una grande acrobazia vanificata dal salvataggio di Facchinetti.

(Camara 6,5 – Pezzo di bravura per il gol di Simonetto)

PIQUETI 7 – Manca ancora di concretezza al termine di alcuni svolazzi da artista. Ma l’azione del raddoppio vale da sola un voto altissimo.

VEGNADUZZO 6,5 – Si vede poco, ma quando conta è lì. Prima da titolare, terzo gol in gare ufficiali.

(Silla 6 – Auguri di buon compleanno)