Donna investita in via Nino Bixio, muore in ospedale

Una donna è morta dopo essere stata investita questa mattina, giovedì 18 ottobre, in via Nino Bixio, a Varese, di fronte alle scuole Parini.

Galleria fotografica incidente via Bixio 18 ottobre 2018 4 di 4

È successo poco prima delle 7 del mattino: la signora, di 60 anni, è stata investita nei pressi delle strisce pedonali che stavano di fronte alla scuola Parini, intorno alle 6 e 45.

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza, in codice rosso. È stata a lungo rianimata sul posto, prima da alcuni passanti e poi anche dai soccorritori arrivati poco dopo: era in arresto cardiocircolatorio e aveva riportato lesioni importanti. Successivamente è stata trasferita in codice rosso al vicino ospedale di Circolo di Varese. È spirata all’arrivo in pronto soccorso.

Nel frattempo la strada è stata chiusa: proprio in quel tratto c’è l’entrata della scuola primaria e visto l’approssimarsi dell’ora dell’entrata degli alunni, il traffico avrebbe potuto diventare troppo intenso per rendere possibili i rilievi. Per conesentire il laoro alla polizia locale, prontamente intervenuta sul posto, la strada è rimasta chiusa per più di un’ora – è stata riaperta intorno alle 8.15 – e regolata con un vigile all’inizio della chiusure, anche per consentire a mamme e bambini una più corretta entrata a scuola. L’incidente non sembra comunque legato all’attività della scuola: alla Parini non c’è prescuola e la persona non lavorava nell’istituto: a pochi passi c’è comunque l’ospedale Del Ponte, altro luogo pubblico che è in attività già dalla mattina presto

Non sono ancora chiarite tutte le circostanze dell’incidente: il guidatore, un uomo su un’utilitaria, sembra non abbia visto la donna in un momento in cui in quella strada c’era ancora buio. Per consentire le indagini, gli è stata sequestrata l’auto.

(articolo aggiornato alle ore 10.00 di giovedì 18 ottobre)