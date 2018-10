Due milioni per il Palaghiaccio, i documenti sul tavolo della Presidenza del Consiglio

In questo ore di tensione per la nota di aggiornamento al DEF a Palazzo Chigi, sede del Governo, potrebbe passare un provvedimento sostanzioso che riguarda da vicino lo sport varesino.

Secondo quanto trapela dai palazzi romani sarebbero pronti a passare dal tavolo della presidenza del Consiglio, per tramite del sottosegretario Giorgetti che per il Governo detiene la delega allo sport, i documenti che danno il via libera ad un contributo da 2 milioni di euro la ristrutturazione del palaghiaccio di Varese.

La struttura sportiva di via Albani soffre da tempo di problemi di carattere strutturale. Sono stati numerosi gli interventi di ristrutturazione ma era difficile affrontare il problema nella sua globalità.

I 2 milioni di cui si parla a Roma potrebbero dare un altro respiro alla struttura. «Sarebbe un ottimo lavoro di attenzione verso gli sport del ghiaccio del nostro territorio – spiega il deputato leghista Matteo Bianchi che non si sbilancia nella conferma dell’indiscrezione -. Non potrei che esserne contento, da appassionato di hockey che ha messo piedi in quel posto per la prima volta da bambino nel 1986, senza mai più abbandonarlo. Nel caso spero che l’amministrazione varesina colga l’opportunità nel migliore dei modi, nell’interesse dei nostri sportivi».