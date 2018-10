Educatori fisici e sportivi a convegno contro il bullismo

Il prossimo 17 novembre 2018 la FIEFS (Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi – Benemerita dal CONI) approderà con patrocinio e docenti sulla sponda di Soiano del Lago (BS). Questa piccola realtà lacustre ospiterà a cadenza mensile una serie di incontri mirati alla sensibilizzazione delle tematiche relative al contrasto del bullismo partendo da un punto di vista diverso ed originale: le competenze quale essenze della prevenzione.

Tratteranno gli argomenti il Pedagogista Dott. Massimo Giuliani e l’Arch. Carmen Sansonetti i quali a fronte dell’invito offerto dal Tecnico e titolare dell’ASD Garda Karate Team Giovanni Marchetti soddisferanno i numerosi dubbi che emergeranno dalla ricca platea già consolidata dagli organizzatori.

La FIEFS si sta presentando alle comunità territoriali consolidando come una realtà importante ed in fase di continuo restyling l’opera di trasversalità che la contraddistingue come Federazione di servizio verso il mondo dello sport.

Tecnici ed atleti (in questo caso di karate) si spogliano dei loro abiti che li caratterizzano in ambito sportivo per offrire quel valore aggiunto che spesso è risorsa tacita di un associato e che dovrebbe emergere nella priorità degli interventi formativi secondo i percorsi professionali tipici di ciascuno.

Appuntamento quindi a Soiano del Lago, presso la Sala Consiliare, Via A Ciucani, 5 dalle ore 16.30 alle 19.30 con l’inizio di una nuova realtà info-formativa.