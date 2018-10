Elezioni provinciali, al voto 1.797 tra sindaci e consiglieri del Varesotto

Da stamattina alle 7 sono aperte le urne a Villa Recalcati per le elezioni provinciali e lo saranno fino alle 23, quando comincerà lo spoglio che andrà avanti fino a notte fonda.

Durante tutta la giornata sono chiamati al voto 1.797 persone che corrispondono ai sindaci e ai consiglieri comunali dei 139 comuni della Provincia di Varese. Il peso del voto di ciascuno sarà ponderato sulla base della popolazione di ciascun comune.

I voti che gli elettori sono chiamati ad esprimere sono quello per il rinnovo del Presidente della Provincia (sono candidati il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e di Somma Lombardo Stefano Bellaria) e quello per il rinnovo del Consiglio provinciale (in questo caso sono tre le liste candidate: i Civici e Democratici, il Polo Civico delle Libertà e la Lega).

Alle urne i 1.797 consiglieri elettori troveranno due schede. La prima è il fac-smile della scheda elettorale per il presidente:

La seconda è per esprimere il voto di lista con la possibilità di indicare una preferenza: