“Enerxenia” sul tetto del palazzetto, via alle prevendite per Trento

Lavori in corso quest’oggi al palasport di Masnago (foto in alto) dove è stato montato il nuovo “nome commerciale” della struttura intitolata all’ex sindaco di Varese, Lino Oldrini. Dalla prossima partita di campionato – quella di domenica 21 a mezzogiorno con Trento – tutti i tifosi vedranno campeggiare la scritta “Enerxenia Arena”, marchio che ha sostituito “PalA2a” in seguito alle mutazioni in seno all’azienda che da tre stagioni sponsorizza la “casa” del basket cittadino.

BOTTEGHINO ROVENTE

La società nel frattempo ha lanciato una serie di iniziative per le prossime partite in programma. Anzitutto nella giornata di martedì 16 apriranno le prevendite proprio per Varese-Trento, terza giornata di Serie A che, come detto, si giocherà a partire dalle ore 12.

Le modalità di acquisto dei biglietti sono quelle consuete: la prevendita si terrà fino a sabato 20 ottobre sia sia nei punti vendita del Pallacanestro Varese Store (il negozio del palazzetto, da mercoledì a sabato, ore 15-19) e della agenzia Giuliani e Laudi di via Marconi 10, sia online attraverso l’App della società e il sito ufficiale. In questi ultimi due casi la chiusura sarà alle 23,59 di sabato sera. Domenica invece le biglietterie dell’Enerxenia Arena apriranno alle 10,30.

Nel corso di questa settimana sarà inoltre a disposizione dei tifosi un nuovo pacchetto, sorta di miniabbonamento per le partite autunnali. Quelle contro Trento, contro il Porto per la Fiba Europe Cup (mercoledì 24) e contro l’Alma Trieste del 28 ottobre. Il “Fall Pack” sarà disponibile da martedì 16 a sabato 20 al Pallacanestro Varese Store e sul sito ufficiale. I prezzi comprendono riduzioni per under 18, per i giovani tra i 18 e i 24 anni e per gli over 65.

Infine la società ha proposto un ulteriore momento per abbonarsi alla Fiba Europe Cup che scatta mercoledì 17 (ma in trasferta in Bulgaria) e che non è compresa nella tessera annuale per il campionato. Il giorno “extra” è fissato proprio per mercoledì 17 tra le ore 15 e le 19 al negozio del palazzetto. Ricordiamo che per la coppa non sarà aperto il settore “Galleria” e che anche per questo abbonamento ci sarà una riduzione per gli iscritti al trust “Il basket siamo noi”. Fino a ora sono 688 i tifosi che hanno scelto di aderire anche alla tessera “di Coppa”, numeri simili a quelli della FEC 2016 quando i biancorossi raggiunsero la finale.