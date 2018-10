Erbolario ed Elmec solar, la natura ispira nostro stile di vita

La natura come ispirazione per lo stile di vita e per l’innovazione. È questa la sensibilità che accomuna Orticolario ed Elmec Solar. L’azienda Elmec Solar, infatti, per la seconda volta consecutiva ha scelto di sostenere il celebre evento internazionale dedicato alla natura, ai giardini e a un concetto evoluto di giardinaggio, in programma dal 5 al 7 ottobre a Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como. Giunto alla decima edizione, Orticolario è arricchito dalla presenza di ospiti illustri e da un ricco programma di iniziative, incontri e workshop che declinano in svariati modi il tema dell’anno, il “Gioco”, e la pianta protagonista, la Salvia.

Elmec Solar – realtà imprenditoriale dal Dna green, attiva da oltre 15 anni nel campo delle energie rinnovabili – partecipa alla manifestazione con una serie di iniziative che pongono l’accento sull’importanza di uno stile di vita sostenibile. È anche presente con un proprio spazio espositivo situato in Ala Lario, dedicato alle buone pratiche, alle energie rinnovabili e al risparmio energetico.

Seguendo il fil rouge del “Gioco”, Elmec Solar desidera affrontare l’impatto ambientale delle nostre abitudini attraverso un breve quiz con il quale le persone possono divertirsi a scoprire quanto è green il proprio stile di vita. L’iniziativa, tutta social, è stata proposta dall’azienda anche su alcuni materiali di comunicazione presenti su treni di tratte ferroviarie locali e nasce dal desiderio di orientare verso scelte attente e consapevoli: dalla mobilità sostenibile alle buone pratiche quotidiane, fino all’utilizzo delle energie pulite e rinnovabili. L’azienda di Brunello infatti insiste sul concetto di convivenza fra uomo e natura e per preservare l’integrità di quest’ultima.

Nello spazio allestito da Elmec Solar, ispirato alle meraviglie del verde, è possibile configurare il proprio impianto fotovoltaico con il supporto dei professionisti dell’azienda. Progetta impianti fotovoltaici solari, sistemi per l’accumulo di energia e sistemi di illuminazione LED con il massimo dell’attenzione e con l’intento di “vestire” le routine energetiche di famiglie ed imprese con soluzioni altamente personalizzate. Ogni progetto è il risultato di un’attenta analisi in termini di fabbisogno energetico, abitudini di consumo e struttura dell’edificio su cui Elmec Solar interviene. Il progetto rappresenta il seme necessario per far esaltare la qualità dei materiali proposti. L’azienda è parte integrante di un polo tecnologico che quotidianamente dialoga con le più importanti realtà internazionali. Un modello che è riconoscimento per il costante contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio. In questo contesto, Elmec Solar opera con affidabilità secondo i più elevati standard qualitativi.

«Elmec Solar ha trovato in Orticolario una realtà con cui è entrata subito in sintonia – dice l’amministratore delegato Alessandro Villa– Entrambe hanno un orizzonte comune, che è l’amore verso una natura con cui è possibile convivere con rispetto. L’utilizzo di forme energetiche non inquinanti e l’adozione di uno stile di vita non impattante per il pianeta sono la sfida del nostro presente. Perseguire il progresso della nostra società vivendo in sinergia con l’ambiente è un impegno quotidiano reso possibile da tante piccole e grandi rivoluzioni, a volte silenziose ma graduali e costanti»

«Amare la natura vuol dire anche rispettarla – sottolinea Moritz Mantero, presidente di Orticolario – specialmente in questa era, in cui subiamo gli errori del passato e perseveriamo in quelli del presente. Gli elementi che ci circondano e ci permettono di sopravvivere ci chiedono di goderne e di garantirne la fruibilità per chi verrà dopo di noi. Dunque, utilizziamo le risorse inesauribili di cui disponiamo e sostituiamole a quelle che, oltre a essere limitate, contribuiscono a rendere l’ambiente non sostenibile per l’uomo e per il contesto esterno».