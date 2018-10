Famiglie al museo, il Castello Visconti apre le sue porte

Anche quest’anno il Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo, per il sesto anno, aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che si terrà domenica 14 ottobre in tutta Italia, con una nuova attività ludico-didattica.

Il tema di quest’anno proposto ai vari musei è: “Piccolo ma prezioso”. Per l’occasione lo staff del Team-Lab Castello Visconti, in collaborazione con la “Società di Danza Milanese” propone un percorso dal titolo “Un tuffo nell’ottocento dei Visconti”. Con i bambini si andrà alla scoperta di piccoli ma preziosi oggetti della quotidianità ottocentesca con un gran finale.

Partenza delle visite riservate ai bambini con le famiglie (F@mu 2018) sono previste per le ore 15.00 e 16.30 dalla biglietteria del castello. Non è necessaria la prenotazione. Attività per tutta la famiglia e adatta per bambini dai 4 ai 10 anni.

Costi evento giornata F@mu: € 5.00 per partecipante, guida e materiale inclusi.

Tutte le visite guidate, anche quelle tradizionali, volteranno alla scoperta dell’epoca ottocentesca con i suoi balli e costumi e potranno essere effettuate dalle ore 10.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 18.00 senza prenotazione come di consueto.