Una festa da brividi per la nuova stagione sul ghiaccio al Palaexbo

L’autunno di avvicina e anche quest’anno lo spazio polifunzionale del Palaexbo di via Piave, si prepara ad accogliere il palaghiaccio comunale di Saronno, alla sua terza stagione.

Per lanciare la nuova stagione invernale del palaghiaccio, Saronno Servizi organizza mercoledì 31 ottobre una grande festa di Halloween aperta a tutti i bambini e ragazzi delle

scuole elementari e medie saronnesi, con “ingresso gratuito, dolcetto-scherzetto e

castagnata” a tutte le scuole e alle famiglie dalle 17.30 fino alle ore 21.

«La tensostruttura invernale di Saronno è l’unica pista di ghiaccio attiva nel circondario, fattore che rende il Palaghiaccio una destinazione amata da tutti i pattinatori residenti nei paesi limitrofi, oltre che una location coinvolgente per passare una giornata all’insegna del divertimento durante le fredde giornate invernali – dicono i responsabili di Saronno Servizi – Anche per quest’anno si conferma quindi il programma dei corsi di pattinaggio rivolti a tutti a partire dai quattro anni; continueranno a grande richiesta, con un calendario ancora più fitto di lezioni, i corsi di hockey e anche le lezioni private tenute da istruttori qualificati aperte a tutte le età».

Il pattinaggio libero, che durante i giorni feriali avrà un prezzo di ingresso unico promozionale di 5 euro, sarà accessibile sempre anche durante il weekend, e permetterà a chi sa già pattinare e vuole allenarsi in pista, l’accesso alla struttura accompagnato da uno staff di assistenti qualificati, sempre disponibili per dare suggerimenti.

Sarà inoltre possibile organizzare anche originali feste di compleanno sul ghiaccio, con la possibilità di avere un istruttore dedicato ai propri invitati.

Durante l’inaugurazione di mercoledì 31 ottobre sarà aperto il bar “Toda Joia”, specializzato in gelateria e pasticceria artigianale, esercizio commerciale aperto tutti i giorni all’interno della struttura di via Piave con l’obiettivo di fornire un servizio anche agli utenti dei corsi di fitness, e agli iscritti alle associazioni SkyForFun e Tennis Tavolo Saronno, che hanno sede presso il PalaExbo.

«Crediamo che il Palexbo e il Palaghiaccio possano costituire un centro sportivo e polifunzionale di interesse per la nostra città – ha commentato Katia Mantovani, amministratore unico di Saronno Servizi – Proprio nelle ultime settimane abbiamo terminato anche il processo di messa a norma e di ammodernamento di tutti gli impianti della struttura, che ci auguriamo possa diventare per le famiglie e per tutti i ragazzi un centro di riferimento comunale di aggregazione e condivisione dei valori legati allo sport».

Per informazioni su orari, corsi di fitness e corsi di pattinaggio: http://www.piscinadisaronno.it – tel. 02/25.54.80.10 fax 02/25.54.8050

e-mail: piscina@piscinadisaronno.it;