Fiamme in un deposito di rifiuti, 40 vigili del fuoco al lavoro

Un grande incendio è scoppiato nella notte tra domenica e lunedì in un magazzino a Quarto Oggiaro, nella periferia di Milano. Le fiamme si sono sviluppate in un centro di raccolta di rifiuti dal quale si è innalzata un’alta colonna di fumo.

Sono 40 i vigili del fuoco che stanno lavorando dalla notte. Ora le fiamme sono sotto controllo ma alcuni focolai sono ancora attivi.

Sul posto è operativa anche la squadra emergenze di Arpa Lombardia per valutare l’impatto ambientale. Al momento il consiglio per chi si trova in zona il consiglio è di non aprire le finestre delle proprie abitazioni.