Fiba Europe Cup in rampa di lancio: da dove inizierà Varese?

Giovedì 11 ottobre, poco dopo mezzogiorno, la Pallacanestro Varese conoscerà nei dettagli il proprio impegno nel girone eliminatorio di Fiba Europe Cup, la manifestazione internazionale alla quale prenderà parte la Openjobmetis e che vide i biancorossi finalisti nel 2016.

Varese è da tempo ammessa al tabellone principale della coppa – la quarta in ordine di importanza tra quelle per i club europei – ma solo domani conoscerà la quarta formazione del proprio girone (Gruppo F). Fino a ora del raggruppamento fanno parte i portoghesi del Porto e, a sorpresa, gli ungheresi dell’Alba Fehervar che hanno eliminato gli ucraini del Dnipro nei turni preliminari.

Rispetto alle previsioni invece, la Openjobmetis non affronterà i russi del Nizhny Novgorod che sono riusciti a conquistare un posto in Champions League. Per sopperire alla loro assenza, la Fiba inserirà nel girone una delle squadre eliminate nelle qualificazioni, una lucky loser per usare un termine caro al tennis. Un inserimento che almeno in teoria abbassa il livello delle avversarie e che quindi favorisce la squadra di Caja in ottica di passaggio del turno: ogni girone qualifica allo step successivo le prime due classificate.

Il torneo inizierà la prossima settimana con Varese impegnata proprio sul campo della squadra “ignota”; esordio a Masnago invece mercoledì 24 contro il Porto mentre la terza partita sarà martedì 30 a Szekesfehervar, città non lontana da Budapest.

La società biancorossa intanto ha aperto la possibilità di abbonarsi per il primo girone di Fiba Europe, con tre partite comprese nella tessera. Da mercoledì 10 a sabato 13 ottobre ci si potrà abbonare allo store del palasport di Masnago (ore 15 – 19) oppure online. Prezzi popolari, a disposizione sul SITO della società.

SERIE A – MEZZOGIORNO A REGGIO EMILIA

La Openjobmetis pare abbonarsi alle partite del mezzogiorno. Domenica prossima Ferrero e compagni giocheranno all’ora di pranzo a Sassari, stesso orario del turno successivo (domenica 21) in casa con Trento. A questo elenco si aggiunge oggi il match del 4 novembre – sempre domenica – quando i biancorossi dovranno affrontare in trasferta la Grissin Bon Reggio Emilia. Anche in quel caso, si giocherà alle 12.