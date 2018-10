Il film su Cucchi riempie il bar, il gestore: “Doveroso andare a fondo”

Domenica 28 ottobre, una trentina di persone, infatti, ha risposto all’appello di Gabriele Lazzaro, che ha messo a disposizione lo spazio del bar di famiglia, il “Pepe Rosa” e hanno deciso di assistere alla proiezione di “Sulla mia pelle”, il film che racconta l’ultima controversa settimana di Stefano Cucchi, impersonato dall’attore Alessandro Borghi.

“Il mio intento – ha spiegato Lazzaro prima del film – è stato quello di creare un momento di aggregazione e riflessione. Non c’è assolutamente la volontà di santificare Stefano, che era uno spacciatore e ha commesso tanti errori nella sua vita, ma il desiderio di andare a fondo in una vicenda poco chiara. Il film può quindi essere un input, per ciascuno di noi, per farsi domande su quanto accaduto”.

A margine della visione è stato mandato in onda un videomessaggio di Borghi in cui si ringraziavano i presenti per la loro partecipazione: l’attore ha raccontato di quanto stia apprezzando il feed-back che gli spettatori di tutta Italia gli stanno dando grazie alla sua interpretazione nel film.

E’ invece saltato il collegamento telefonico con Ilaria Cucchi, sorella di Stefano: Lazzaro ha spiegato come, a seguito di diverse minacce di morte anonime giunte recentemente alla donna, la Magistratura le abbia chiesto di non prendere parte alle proiezioni che, da circa due mesi, vengono presentate in tutta la Penisola.

Un po’ di rammarico, da parte dell’organizzatore, per il mancato dibattito: “Un peccato non aver potuto sentire la voce di Ilaria, sarebbe stato importante per tutti noi. Resto comunque soddisfatto di questo pomeriggio trascorso insieme a chi ha voluto intervenire alla proiezione: – ha commentato Lazzaro – ci ho tenuto a dare spazio a questa pellicola perché la ritengo di valore. Io sono un attore e produttore, per me si è trattato di un atto di lealtà e onestà con il pubblico, offrendo loro un input di riflessione su queste vicende di cui tanto si sente parlare. Ho voluto quindi prendere parte anch’io a questa battaglia, dedicandoci il mio tempo e il mio spazio. Non condanno l’Arma (dei Carabinieri, ndr), ho tanti amici nelle Forze dell’Ordine, credo sia semplicemente giusto farsi domande, non per schierarsi da una parte o dall’altra, ma per riflettere sulla realtà dei fatti. Oggi l’emozione dei presenti a Gorla era palpabile e le persone sono tornate a casa portando con sé una domanda di giustizia”.