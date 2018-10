Fratelli d’Italia inaugura la nuova sede, lancio di uova e cori

Due blitz con lanci di uova e cori antifascisti sono stati realizzati venerdì sera all’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia a Saronno in via Ramazzotti. Gli anarchici sono arrivati intorno alle 18,30 poco prima del senatore Ignazio La Russa che insieme ad un nutrito parterre di autorità che hanno preso parte l’apertura del nuovo circolo Italo Balbo che vuole, come spiegato dal presidente Ernesto Credendino e dal portavoce di Cislago Cristiano Fagioli, essere un punto di riferimento per l’intero comprensorio.

Sul posto anche diverse pattuglie dei carabinieri e uomini della Questura. I militari con caschi e scudi hanno chiuso via Ramazzotti dall’incrocio con via Monti a quello con via Don Guanella.

Mentre si tenevano i discorsi ufficiali gli anarchici hanno realizzato un secondo blitz sempre con cori e lanci di uova che si è concluso in pochi minuti. L’inaugurazione, che ha visto la presenza degli onorevoli Paola Frassinetti e Carlo Fidanza, l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, è proseguita senza inconvenienti.