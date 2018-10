Frutta e verdura di casa nostra, nasce l’Alveare del Lago

Il meccanismo non è nuovo ed è molto semplice ma, quando si mette in moto, è molto efficace.

È commercio on line ma di frutta, verdura e alimenti prodotti da aziende locali. A chilometro zero o quasi.

Ci si iscrive ad un sito, si acquista, si fissa una data e un punto di raccolta e il “gioco” è fatto.

A organizzare una comunità di acquisto nella zona di Bodio Lomnago e dintorni è Norma Bossi: «Sto per aprire un “Alveare“, cioè una piccola comunità di persone della zona, interessate ad acquistare prodotti di contadini e allevatori della zona – spiega-.

Si tratta una specie di gruppo di acquisto 2.0 fatto per persone che vorrebbero consumare in modo alternativo e più sano ma che, per un motivo o per un altro, non hanno tempo da dedicare agli acquisti presso aziende agricole.

Quando fai parte di un Alveare puoi ordinare direttamente sul sito, compri quello che vuoi e quando vuoi. Il giovedì dalle 18 alle 19, la comunità si riunisce in un bar, alle Pine a Bodio Lomnago e lì, se hai effettuato una spesa online, puoi ritirare i tuoi prodotti direttamente dalle mani dei produttori».

Ecco il link, dove è possibile conoscere meglio il progetto:

http://www.alvearechedicesi.it

«Quando ci si iscrive – spiega ancora Norma – non c’è alcun genere di obbligo di acquisto, né una cifra minima da anticipare. Semplicemente si entra a far parte del gruppo, si osserva e poi se lo si desidera si riempie la propria cesta della spesa con i prodotti che più ci aggradano.

È un modo per sostenere l’economia locale e fare una spesa completa di pane, uova, frutta, verdura, carne e altri prodotti di qualità e sostenibili».

Il link diretto all’iscrizione è questo: https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/11625