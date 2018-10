Fuga d’acqua? Cosa fare (e non) nell’attesa del pronto intervento idraulico a Milano

Le perdite d’acqua in una casa possono trasformare una giornata (e non solo una) in un vero incubo a occhi aperti, specialmente se si tratta di un appartamento in una palazzina strutturata con tanti appartamenti, come ce ne sono tante in città grosse come Milano. Eppure sono situazioni che possono capitare, per diversi motivi. Un foro nel muro con il trapano un po’ incosciente, l’usura, il congelamento nella stagione invernale di acque residue: sono tutte situazioni che possono portare a una perdita d’acqua dalle tubazioni idrauliche.

Quando questo accade, i casi sono due: la perdita può essere a vista oppure occulta. Nel primo caso i padroni di casa (o, ahimè, i loro vicini!) troveranno il pavimento o la parete bagnata; nel secondo invece è possibile che si notino incongruenze nei contatori dell’acqua. In entrambi i casi è indispensabile intervenire il prima possibile e non sottovalutare la situazione, perché l’acqua è un elemento che può davvero fare molti, molti danni con conseguenti ingenti spese.

Perché chiamare subito il pronto intervento idraulico

Le fughe d’acqua in un appartamento possono essere approcciate in vari modi in base all’entità della perdita e al tipo di abitazione. In tutti i casi, la prima cosa che devi fare, sia che abiti in una casa singola, sia che si tratti di un appartamento in centro città, è quella di chiamare un idraulico esperto che intervenga quanto prima.

Se quindi il tuo professionista di fiducia non ha tempo, cerca qualcun altro: l’importante è che l’intervento sia tempestivo. Per un idraulico a Milano urgente è sufficiente cercare su portali appositi e si possono trovare moltissimi idraulici che nel giro di qualche ora possono quantomeno stabilizzare la situazione.

Nel caso di un rubinetto che perde, infatti, è possibile temporeggiare con un secchio sotto al lavello e improvvisarsi anche con il fai da te (benché sconsigliato), ma nel caso di un tubo rotto nella muratura è proprio meglio rivolgersi subito a un idraulico esperto.

È importante ricordare che, se si è assicurati o se il problema coinvolge appartamenti vicini, è bene intervenire presto per arrestare il problema, attendendo poi la verifica di un perito prima della riparazione vera e propria. Questa, infatti, può essere indispensabile per la gestione legale-burocratica successiva.

Cosa fare quando ti accorgi di una fuga d’acqua?

Individuare una zona bagnata, non vuol dire aver trovato esattamente il punto di perdita di acqua, anzi di solito non è così perché l’acqua si discosta spesso dalla zona di rottura. È per questo motivo che il compito di rilevazione dell’esatto punto di fuga va trovato con strumenti e procedure professionali: un idraulico può metterci anche due ore, quindi figuriamoci una persona inesperta. È importante sapere questo per non farsi prendere dalla tentazione di improvvisarsi tecnici.

Se la perdita interessa un tubo di scarico, non utilizzare l’acqua la fuga dovrebbe essere sufficiente per interrompere il flusso. Al massimo si potrebbero vedere delle goccioline residue, ma poco significative. Diversamente accade se si tratta proprio di un tubo di ingresso dell’acqua o del riscaldamento. In tal caso l’unico modo per bloccare la perdita è quello di chiudere la valvola principale dell’acqua di casa. È per questo che di solito, nel dubbio è questa la prima cosa da fare. Se la casa è allagata, si consiglia anche di staccare il gas e la corrente elettrica dal quadro principale per prevenzione.

In base al tipo di rottura e alla sua dimensione si potrà intervenire in modi diversi. Se questa è piccola è possibile intervenire anche senza fare grossi lavori di muratura, grazie a sistemi innovativi che prevedono l’uso di resine speciali per la sigillatura. Se la tubatura però è molto danneggiata, rompere pavimento o muro potrebbe essere proprio indispensabile.