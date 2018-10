I furti sono in calo, ma occorre mantenere alta la guardia

Lunedì 29 ottobre, le forze di polizia cantonali e comunali e la Prevenzione svizzera della criminalità (CPS) organizzano la quarta giornata nazionale di prevenzione dei furti con scasso.

L’obiettivo di questa campagna nazionale è di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi di furto con scasso e, soprattutto, sulle misure preventive da adottare per ridurli.

Le statistiche degli ultimi tre anni mostrano che i furti con scasso e le violazioni di domicilio sono in calo. Anche se la polizia è soddisfatta di questa tendenza, ribadisce che è importante rimanere vigili e continuare gli sforzi di prevenzione.

In Ticino i reati contro il patrimonio sono in continua diminuzione, attestandosi nel 2017 a 3’626 casi, in chiara diminuzione (-17%) rispetto all’anno precedente. I furti con scasso sono stati 1’112 con una flessione del 29%.

Il 35% dei furti con scasso nelle abitazioni sono tuttavia solo tentati; la percentuale era del 25% nel 2016. Il risultato positivo è dovuto a una maggiore attenzione da parte del cittadino e a un cambiamento nelle varie attività di Polizia con una pronunciata e costante presenza capillare di agenti sul terreno, al costante lavoro di prevenzione e di analisi svolto quotidianamente nonché all’introduzione di mezzi tecnici e investigativi più performanti.

Con il passaggio all’ora solare questo fine settimana, l’oscurità si insedia più rapidamente: i ladri approfittano dell’occasione per agire in modo più discreto o per individuare più facilmente le abitazioni da cui gli abitanti sono momentaneamente assenti. Da ottobre a marzo, la curva dei furti, in particolare di quelli noti come “del crepuscolo”, aumenta in modo significativo e rappresenta circa il 40% del numero totale di furti commessi nello stesso periodo.

Tuttavia, degli accorgimenti semplici possono ridurre efficacemente il rischio che un ladro entri in casa vostra: ad esempio, simulando una presenza (timer, luci, televisione, radio, ecc.), segnalando comportamenti sospetti al 117 (ad esempio intorno alla casa di un vicino assente) o proteggendo i vostri valori. Oltre a questi buoni comportamenti, l’installazione di adeguate apparecchiature meccaniche e/o elettroniche (serrature a cilindro non visibili, maniglie di finestre con chiave, lampada esterna con rilevatore di movimento, dispositivo di videosorveglianza interna) può anche essere un deterrente.

Pertanto, il 29 ottobre la Polizia cantonale e le Polizie comunali saranno presenti sulle piazze e nelle vie di grande affluenza di tutto il Cantone, come presso i centri commerciali, per una distribuzione di opuscoli sulla prevenzione contro i furti e a disposizione per puntali consigli.