Furti e ricettazioni in Nord Italia, sei arresti

In carcere erano già finite 35 persone per quei furti in batteria che come le incursioni barbariche razziavano intere aree del nord Italia e divisi su tre regiopni Piemonte, Lombardia e Liguria.

Così nel febbraio 2018: era l’operazione “Prometeo”, portata avanti dai carabinieri di Novara, che nei giorni scorsi hanno chiuso il cerchio attorno ad altri malviventi implicati i questi colpi.

Si tratta, infatti, di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione del bottino di numerosissimi furti in abitazione messi a segno fra il 2016 e il 2018.

L’ultima fase dell’operazione ha portato in carcere sei persone, colpite da ordinanza di custodia cautelare implicate nel “secondo livello” dell’organizzazione, cioè quello che permetteva di trasformare in liquidità i valori sottratti – prevalentemente monili e gioielli – e a riprova di questo, fra le contestazioni, è inserita anche la ricettazione.

Le indagini sono partite dal sequestro di una fonderia clandestina individuata in via Giacosa a Milano nel marzo 2016 dove gli oggetti d’oro rubati venivano fusi in lingotti artigianali per poi essere rivenduti.

La pista degli investigatori ha portato dritto al campo nomadi di via Bonfardini a Milano dove nelle prime ore di oggi sono stati arrestati, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Milano i capi di un’associazione a delinquere composta da cittadini di etnia Sinti di origini abruzzesi che comandavano in quella zona.