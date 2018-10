Prima il gas e adesso la schiuma, la fogna scarica ancora nell’Olona

Lo scarico fognario all’altezza del ponticello sull’Olona, proprio davanti all’approdo di Calipolis, è di nuovo protagonista in negativo per il fiume martoriato. Questa mattina una schiuma bianchissima ha cominciato ad invadere la superfice del corso d’acqua, diretta verso sud.

Solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato del gas che era fuoriuscito dallo stesso condotto con esalazioni fortissime di cloro che hanno causato anche qualche fastidio a nasi e gole dei cittadini che in quel momento si sono trovati a passare sul ponte di legno. Questa volta è Andrea Maietta, con un video su facebook, a testimoniare lo sversamento.

La schiuma non è una novità per il fiume così come non è una novità che sia il condotto fognario di Fagnano Olona a creare questo problema che si ripete ogni volta che si verifica il troppo pieno (per le abbondanti piogge) e alle acque chiare si mischiano anche quelle scure.

Da anni si attende l’intervento sulla fognatura del paese per evitare problemi come quello dei tensioattivi scaricati nel fiume, anzichè nel depuratore.