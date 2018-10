I giganti del football tra i piccolini dell’ospedale Del Ponte

Sorpresa gigante (in tutti i sensi) oggi alla pediatria dell’Ospedale del Ponte di Varese, dove un gruppo rappresentativo degli Old Lions Bergamo ha fatto irruzione in reparto, grazie a Il Ponte del Sorriso Onlus.

Galleria fotografica Football americano in pediatria 4 di 6

Ex giocatori, grandi appassionati di football americano e giovani promesse si sono riuniti per tornare a calcare i campi di gioco, ma anche per regalare momenti di divertimento e serenità ai bambini in ospedale.

Sono arrivati con le loro splendide divise storiche rosse e oro, le scarpe con i tacchetti, le spallone imbottite, i caschi enormi e la mitica palla ovale, con la quale hanno giocato con i piccoli ricoverati, insegnando loro qualche trucchetto e facendoli divertire un mondo.

Dopo la fatica di un sfida tra grandi e piccini, si sono poi dedicati ad un’altra dura sfida: realizzare vaporosi fiori di carta con l’aiuto delle immancabili volontarie. «Sfida vinta – dice Emanuela Crivellaro, anima e presidente del Ponte del Sorriso – Vedere dei giganti buoni giocare con i più piccoli è stata una grande emozione.

Il loro sostegno non è finito qui: ad ogni partita del prossimo campionato raccoglieranno contributi per i progetti del Ponte del Sorriso. Grazie di cuore, vecchi leoni dal cuore giovane».