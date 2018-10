Giochi, messa e un’aperitivo per i bimbi di Haiti. Così inizia l’anno alle scuole Rezzara

Sabato 6 ottobre 2018 si terrà la Giornata di Inizio Anno delle scuole della Cooperativa Nicolò Rezzara: la Scuola Primaria “Chicca Gallazzi”, la Scuola secondaria di I grado “Don Carlo Costamagna” e il Liceo Scientifico “Blaise Pascal”.

Anche quest’anno le tre scuole della Cooperativa hanno scelto di cominciare con gesti significativi il percorso scolastico dei propri ragazzi e delle loro famiglie: a partire dal primo pomeriggio di sabato 6 ottobre, i bambini della “Chicca Gallazzi” vivranno un momento di “Giochi di un tempo… giochi di sempre” presso il Parco del Museo del Tessile.

Contemporaneamente, presso la sede della “Costamagna” in via Miani, gli alunni della scuola secondaria di I grado, insieme ad alcuni del Liceo, si sfideranno in un appassionante pomeriggio di giochi, gare e imprevisti. Questi momenti di gioia e comunità si concluderanno alle ore 16.30, quando, presso la Basilica di San Giovanni, i ragazzi e le loro famiglie vivranno la Santa Messa di inizio anno, celebrata dal Prevosto, Monsignor Severino Pagani, e da Don Stefano Borri, che già collabora con le scuole.

A rendere ancora più significativo questo nuovo inizio, è la scelta di destinare le offerte raccolte a Suor Marcella Catozza ed ai suoi progetti ad Haiti. Dopo la Messa, infatti, presso la sede di Via Miani 1, sarà possibile assistere alla proiezione di un breve video in cui è raccontata la straordinaria esperienza di questa suora e dei suoi bambini. Suor Marcella, ad Haiti, sta creando preziose opportunità educative rivolte ai più piccoli (www.vilajitalyen.org).

Nel corso dell’estate, durante un suo soggiorno in Italia, alcuni docenti hanno avuto l’occasione di incontrare ed ospitare un gruppo di questi bambini, rimanendo al contempo colpiti ed ammirati per il modo in cui sono seguiti: seguiti con delicatezza, discrezione, fermezza e tanta speranza per il loro futuro. Bambini attenti, fiduciosi, disponibili ad incontrare.

Per loro Suor Marcella desidera che, aprendosi alla bellezza e alla conoscenza, possano crescere coraggiosi, curiosi, forti e “costruttori di cattedrali” ovunque la vita li chiamerà ad essere; le stesse cose che gli insegnanti e tutto il personale delle scuole della Cooperativa Rezzara desiderano, quest’anno come ogni anno, per i ragazzi che sono loro affidati.