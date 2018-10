Gli alpini regalano mille euro all’associazione Gentian

Mille euro in dono dagli Alpini all’associazione Gentian. Lo scorso 26 ottobre, il Gruppo Alpini Viggiú – Clivio e il Gruppo Ivantus hanno organizzato un evento benefico con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere interamente a all’associazione che si occupa dei pazienti della Sindrome di Wolfram: « I ringraziamenti sono d’obbligo naturalmente – ha commentato il tesoriere Giorgio Pagliocchini – grazie a loro possiamo aumentare il nostro budget per i prossimi eventi e le prossime conferenze, ma la cosa che ha fatto più piacere è il fatto che le nostre parole della precedente conferenza hanno colto nel segno e sono rimaste impresse nella memoria. In questi ultimi 3 anni, abbiamo fatto tanta strada e spesso sia dai pazienti e sia dalla gente “comune” non abbiamo avuto troppo riscontro, ma a volte tra l’indifferenza generalizzata, si trovano persone che ascoltano e che cercano di fare qualcosa per aiutare il prossimo.

Cercare di fare informazione o raccogliere fondi per una malattia che (per ora) non ha cura, può sembrare a molti una perdita di tempo e una cosa inutile, ma alla fine se non si cominciava da qualche parte e non si prendeva in mano la situazione anche l’influenza o il morbillo erano malattie mortali. La strada è lunga, ma un passo alla volta andiamo avanti, crescendo sempre di più; come dico sempre, la cosa peggiore non è non fare niente, ma avere le facoltà di fare qualcosa e non farla».