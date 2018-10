Gli altri “ponti nel cielo”, l’emozione del Carasc di Bellinzona

Da un versante all’alto della valle passeggiando “sospesi” tra montagne maestose e viste mozzafiato. Il Ponte nel Cielo, inaugurato alcune settimane fa nella Val Tartano, all’imbocco della Valtellina, ha riscosso grande interesse e curiosità. Ma, seppur unico nel suo genere (è il più alto di Europa con i suoi 140 metri dal suolo), il ponte tibetano della provincia di Sondrio non è l’unico percorribile a poca distanza dal Varesotto.

Galleria fotografica Ponte tibetano bellinzona monte carasso 4 di 8

In Canton Ticino, a Bellinzona, ne esiste uno molto simile che offre un’esperienza spettacolare. Si tratta del ponte tibetano “Carasc” realizzato dalla Fondazione Curzútt-S. Barnàrd che consente di attraversare l’impervia valle che divide i comuni di Monte Carasso e Sementina. Il ponte unisce Curzutt e S. Bernardo alla Via delle Vigne, consentendo di effettuare delle escursioni in un territorio ricco di presenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche.

Lungo 270 metri e pesante circa 50 tonnellate, è ancorato a una quota di 696 metri e nel punto centrale raggiunge i 130 metri dal suolo. Il camminamento, largo un metro scarso, è in legno di larice.

Il ponte è comodamente accessibile grazie alla funivia che da Monte Carasso porta a Mornera passando da Curzùtt, antico e caratteristico borgo collinare che costituisce il punto di partenza ideale per scoprire un territorio ricco di testimonianze.

Per saperne di più

Leggi anche: