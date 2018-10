Con gli Art Days prende vita l’Atelier degli artisti

Laboratori, storytelling, arte, musica, spettacolo, teatro, video, food, moda, design, architettura. Il 24 ottobre prendono il via gli Art Days, incontri gratuiti dedicati al mondo dell’arte. Una vera e propria fucina di creatività che muove i suoi primi passi all’interno dell’Atelier des Artistes, la location delle idee voluta dalla The Boga Foundation e collegata al MUQ – Museo Quando il Pensiero Supera il Gesto, progetto museale previsto in apertura nel 2019.

«Gli Art Days sono un grande contenitore di idee e creatività – spiegano i sostenitori dell’iniziativa -. Un progetto ambizioso dove sviluppare le proprie idee e condividerle. Nei quattro piani dell’Atelier des Artistes di Tradate sarà infatti possibile sviluppare contaminazioni culturali tra arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale.

Un luogo di circa 2.000 mq di laboratori, spazi per esposizioni, spettacoli, workshop, conferenze, dj set e uno spazio attrezzato come sala studio per gli artisti».

L’appuntamento è per il 24 ottobre presso l’atelier Des Artistes a Tradate (VA) in Via Fiume 86 davanti alla location di Habitare.

Mercoledì 24 ottobre 2018

La moda incontra il futurismo.

Open day ACOF e laboratori creativi organizzati da Acof e Accademia della Moda

ore 10-12 – Storytelling dedicato a Balla

ore 14-17 – Laboratorio creativo per la realizzazioni di abiti e bozzetti dedicati al futurismo

Venerdì 26 ottobre 2018

Happy hours con l’arte.

Futurista Dj set e aperitivo dalle ore 18.30 alle 21.30 hosting by dj ZxF

Sabato 27 ottobre

Balla e il Futurismo.

Laboratorio creativo per la scuola primaria dedicato a Balla e al Futurismo

ore 10-12 – Selfie e raccontastoria

ore 14-17 – Laboratorio