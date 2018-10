Glocal Economy per esplorare la comunicazione e l’informazione dell’economia

L’economia è uno dei settori più affascinanti da indagare anche rispetto alle dinamiche che si attivano nel modo in cui si danno vita ad attività di informazione e comunicazione. Il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente ed è acceso il dibattito sul suo futuro, tra rivoluzioni, nuove professionalità e disruption digitale.

Il giornalismo non è più l’unica attività in grado di generare un racconto delle imprese e del sistema economico. Ad esso si affiancano dimensioni come il brand journalism e una comunicazione aziendale che si rifà sempre di più alle tecniche giornalistiche, pur rimanendo un’attività nettamente distinta. Quali sono le evoluzioni di questo ecosistema e quali le prospettive da indagare tra rischi ed opportunità per comunicatori e giornalisti?

Durante la settima edizione del Festival Glocal dedicheremo una serie di appuntamenti all’approfondimento di questi aspetti con la sezione Glocal Economy.

Si inizia l’8 novembre con Una vita da freelance: diventare auto imprenditori, al Teatrino Santuccio dalle 14:30 alle 17:00. In Sala VareseVive dalle 14:30 alle 16:30 ci sarà un appuntamento dedicato ai data journalist e in generale alle professionalità dei dati con Open data Lombardia, una piattaforma utile al giornalismo. Dalle 16:00 alle 18:00 in Sala Campiotti è programmato l’incontro su Turismo, giornalismo e sharing economy: quale opportunità per comunicare e informare. Al Teatrino Santuccio dalle 18:00 alle 20:00 atteso incontro organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese su Il futuro del lavoro con il giornalista esperto di innovazione Luca De Biase.

Il 10 novembre dalle 9:00 alle 11:00 in Sala Campiotti si terrà il dibattito su Algoritmo, informazione e comunicazione di impresa: cosa è cambiato in un anno?. Dalle 16:00 alle 18:00 invece approfondiremo il tema del rapporto tra Giornalismo e uffici stampa aziendali: una vera opportunità professionale? Sempre dalle 16:00 alle 18:00 alla libreria Ubik invece ci sarà un incontro dedicato alla finanza e alla comunicazione con Chi ha detto che i millennials preferiscono andare dal dentista anziché sentir parlare di banca?