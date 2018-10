Gran Fondo Tre Valli, 900 pernottamenti negli alberghi della zona

Oltre 2mila partecipanti hanno segnato anche quest’anno il successo della Gran Fondo Tre Valli Varesine, disputatasi oggi tra le vallate e i laghi della provincia di Varese.

A poco più di un mese dalle gare iridate che si sono svolte tra la fine di agosto e l’inizio di settembre sulle nostre strade, anche la terza edizione della manifestazione organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda con il supporto della Camera di Commercio attraverso il progetto Varese Sport Commission ha coniugato gli aspetti agonistici a quelli legati alla valorizzazione turistica del territorio.

Ben 25 le nazioni rappresentate, con in testa per numero di partecipanti Svizzera, Francia, Gran Bretagna e Germania. Tra gli altri, in azione sulle due ruote anche ciclisti russi, statunitensi, irlandesi e norvegesi. Il tutto si stima abbia generato quasi 900 pernottamenti nelle strutture della ricettività varesina, senza trascurare il giro d’affari collegato alla ristorazione e all’acquisto di souvenir.

Intanto, l’attenzione è già rivolta alla gara dei professionisti, l’edizione numero 98 della Tre Valli Varesine, in svolgimento martedì 9 ottobre, con la lunga diretta televisiva su Rai3 e altre emittenti internazionali che permetterà di far conoscere ancor meglio le bellezze ambientali e artistiche del nostro territorio.