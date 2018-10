Grande anno per le olive di Sant’Imerio: l’associazione cerca volontari raccoglitori

Sono cariche di olive le piante che danno l’olio di sant’Imerio, il prodotto a “chilometro zero” che aiuta la parrocchia di Bosto ad aiutare, viene benedetto in occasione della festa di sant’Imerio a febbraio ed è ormai uno dei capisaldi della cultura varesina.

La raccolta comincerà sabato 20 ottobre e, quest’anno più che mai, c’è bisogno di braccia che collaborino. Così, l’associazione “Olio di Sant’Imerio” chiama a raccolta tutte le persone di buona volontà.

Le olive verranno poi portate nel frantoio di Lenno, che le farà diventare bottiglie d’olio, quelle che vengono benedeete e vendute durante la festa del “loro” patrono: una parte del ricavato andrà in Uganda per l’acquisto di una cisterna di raccolta acqua per un Villaggio di padre John Mary ma, considerato il buon raccolto, parte potrebbe essere adoperata per altri progetti legati all’acqua per l’India.

Per confermare la propria disponibilità basta mandare una mail a: info@oliodisantimerio.it

IL TESTO DEL MESSAGGIO