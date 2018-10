Grazie del vostro dono: un concerto per festeggiare i soci Avis

Oltre 8000 donatori suddivisi nelle 23 sezioni Avis del Medio Varesotto. Sarà innanzitutto per loro io concerto che si terrà sabato 13 ottobre al teatro Openjobmetis di Varese. Una serata voluta per ringraziare chi sostiene la cultura del dono ma aperto anche alla cittadinanza e alle autorità dei 23 comuni.

A presentare la serata, a cui il Comune di Varese dà sostegno concreto concedendo gratuitamente il teatro, c’erano il presidente dell’Avis sovracomnale Aldo Cardani, il vicepresidente Vincenzo Saturni e l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari.

Protagonista della serata, che sarà condotta da Steve Vogogna, sarà il Coro Divertimento Vocale, una formazione nata nel 1996 che si caratterizza per l’approccio impegnato ma anche coinvolgente.

La serata è uno degli appuntamenti in programma per il ventennale di Avis Medio Varesotto: «Venti anni sono un momento importante per guardarsi alle spalle e ripercorrere la storia delle singole Avis, ma anche per guardare avanti e pensarsi come Associazione al passo con i tempi e in grado di parlare con i donatori in modo semplice, diretto e coinvolgente, con la piena condivisione delle attività con le Avis afferenti» aveva affermato Cardani nel corso della presentazione del ventennale.

L’Avis, che raccorda 23 sezioni, ha come punto di riferimento l’ospedale di Varese a cui afferiscono tutte le donazioni: « Questa amministrazione è vicina ad Avis e alla cultura del dono in generale – ha commentato Molinari – Si tratta di un patrimonio che si passa di generazione in generazione. Quando abbiamo festeggiato i nostri diciottenni, oltre a dar loro la tessera elettorale, abbiamo consegnato anche il materiale di Avis perché la loro età è matura per comprendere il valore della solidarietà».

Dal 1998, gli 8099 donatori hanno effettuato 223827 donazioni.