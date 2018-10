Halloween, 10 itinerari “da paura”

Dolcetto, scherzetto o… tour? Con Halloween alle porte, i viaggiatori mostrano un crescente interesse per le esperienze legate a mistero, fantasmi e leggende. I dati di TripAdvisor mostrano, infatti, una crescita delle prenotazioni di tour a tema spettri e vampiri a livello mondiale pari al 79% rispetto allo scorso anno.

Per accompagnare i viaggiatori alla scoperta del lato misterioso di alcune delle più belle città d’Europa, TripAdvisor ha individuato 10 tour a tema per un Halloween da brivido.

Tour sotterraneo dei fantasmi di Edimburgo, Edimburgo

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 15€

Dopo una breve passeggiata nei vicoli del centro di Edimburgo, la guida accompagna i viaggiatori alla scoperta dei misteri della città che si nascondono nei suoi sotterranei. Tra storie di omicidi, impiccagioni e torture, e l’atmosfera spettrale che si respira negli anfratti sotterranei, non servono trucchi per emozionare i viaggiatori che prendono parte a questo tour.

Tour a piedi tra i fantasmi e i misteri di Roma, Roma

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 25€

Durante questo tour a piedi della città Eterna, della durata di un’ora e mezza circa, i viaggiatori percorrono numerose strade tortuose, luoghi antichi e monumenti come Ponte Sisto, Palazzo Farnese e Castel Sant’Angelo, conosciuto anche per il film di Dan Brown “Angeli e Demoni”.

Ingresso saltafila alle cripte e alle catacombe più tour a piedi tra i misteri e i fantasmi, Roma

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 84€

Per chi vuole aggiungere al tour precedente una visita più approfondita della Roma storica è misteriosa, è possibile prenotare questa esperienza più completa che prevede oltre al tour a piedi tra i fantasmi e i misteri di Roma, anche una prima parte con visita alle antiche catacombe romane in cui i primi cristiani di Roma si riunivano segretamente, per poi passare alla Basilica di San Clemente e proseguire con la chiesa di Santa Maria della Concezione.

Tour dei fantasmi di Londra in autobus vintage, Londra

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 27€

Attraverso un viaggio nel tempo a bordo di un classico bus vintage a due piani, questo tour di un’ora porta i viaggiatori a esplorare luoghi stregati dei secoli passati, teatri di omicidi, esecuzioni e torture e a scoprire gli spiriti inquieti che infestano alcune delle più famose attrazioni di Londra. L’atmosfera all’interno del bus è assicurata dalla teatralità delle guide turistiche, che illustrano le imperdibili attrazioni della capitale tra cui la Cattedrale di San Paolo e la Torre di Londra per poi visitare luoghi meno conosciuti come il raggelante cimitero Cross Bones.

Tour a piedi fantasmi e leggende di Venezia, Venezia

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 25€

Venezia non è solo una città bellissima ma è anche una città ricca di storia e di storie. Le sue strade brulicanti di turisti durante il giorno, sono molto più silenziose di sera, ed è proprio dopo il calar del sole che inizia questo tour. Dal Ponte di Rialto si cammina sulle pietre nude che nascondono antichi cimiteri sotterranei, si percorre uno degli ultimi passaggi segreti della città (l’accesso dipende dal livello dell’acqua) per finire nella Calle degli assassini, una strada ombrosa una volta frequentata da criminali ascoltando il racconto dei brutali omicidi che vi hanno avuto luogo.

Tour dei fantasmi a Dublino, Dublino

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 15€

Con la sua storia millenaria, Dublino è ricca di leggende e racconti che descrivono vicende misteriose e personaggi oscuri. Da Lord Norbury, il famigerato e sadico “giudice impiccato” che, odiato in vita, torna da morto per continuare il suo regno di terrore, a Scaldbrother, il famigerato ladro medievale il cui tesoro sepolto può ancora trovarsi in un labirinto di tunnel sotto Smithfield. Per non parlare di Billy the Bowl, l’assassino del XVIII secolo, nato senza gambe, che una volta terrorizzava Stoneybatter e Grangegorman. Ciliegina sulla… zucca, Hendrick Street, un tempo sede di due delle case più infestate di Dublino. Questo tour a piedi promette di entrare a pieno nell’atmosfera di Halloween!

Tour notturno alla scoperta dei misteri di Praga, Praga

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 20€

In compagnia di un elegante narratore che illumina la strada con una lanterna, i viaggiatori scopriranno i luoghi nascosti del quartiere che circonda il castello di Praga, dove i maestri alchimisti di arti oscure lavoravano a lume di candela fino a tarda notte. Lungo le strade e le stradine lastricate del distretto del Castello di Hradčany si scoprono i luoghi del Rinascimento e il lato oscuro di Praga.

Fantasmi del Colosseo Gladiator Arena Night Tour, Roma

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 75€

Un’opportunità unica di assistere, di notte, alla rievocazione della costruzione del Colosseo. Dopo aver percorso Via del Foro Imperiale scoprendo la storia del Foro Romano, del Colle Palatino e delle origini della Città Eterna, si ha accesso VIP all’Arena dei Gladiatori attraverso la “Porta della Morte”, dove proprio sul suolo su cui i gladiatori combattevano (area riservata del Colosseo), si rivivono tramite Realtà Virtuale la storia e le battaglie che hanno portato alla costruzione del Colosseo a partire dal 72-80 d.C e i 100 anni successivi.

Tour con accesso speciale alle Catacombe di Parigi, Parigi

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 79€

Il tour inizia saltando la coda per entrare direttamente nelle Catacombe. Questo vasto cimitero sotterraneo è formato da chilometri di tunnel, con le pareti ricoperte di teschi e ossa di circa 6 milioni di parigini. Con una guida esperta e un piccolo gruppo di massimo 19 persone, i viaggiatori possono esplorare questa incredibile città dei morti, dove ogni angolo rivela decorazioni sempre più macabre realizzate con le ossa.

Mistero a Venezia: leggende e fantasmi del quartiere di Cannaregio, Venezia

Prenotabile su TripAdvisor a partire da 19€

Tour serale a piedi attraverso gli angoli nascosti di Venezia, ascoltando gli aneddoti, le leggende e le storie di questa città unica. Una passeggiata notturna alla scoperta di itinerari insoliti, dedicata alle leggende e alle storie di Venezia che, di notte, mostra ancor di più il suo splendore. Nel quartiere di Cannaregio, percorrendo un labirinto di stradine strette, si scoprono le storie più oscure di questa città, dei suoi fantasmi e delle loro continue apparizioni che scuotono le anime degli abitanti…