Halloween coinvolge in Italia 330 mila aziende

Gli esercizi commerciali si radunano a Milano per la manifestazione “Dolcetto o scherzetto”, organizzata dall’associazione commercianti Ascopier.

Saranno oltre 100 le imprese che si riuniranno in via Piero Della Francesca in occasione della giornata dedicata alla festa di Halloween, molto sentita anche dalle attività commerciali.

Secondo quanto emerge da un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi sui dati del Registro Imprese e dai dati Aida, sono oltre 300 mila in Italia le imprese che si ispirano alla festa di Halloween, tra bar, pasticcerie, ristoranti, parchi divertimento, giocattoli e agenzie di eventi.

Il giro d’affari annuale conta circa 29 miliardi di euro di cui 7,9 miliardi provenienti da 50 mila imprese situate in Lombardia.

Milano è prima in regione con 18 mila imprese e 5 miliardi di fatturato e seconda a livello nazionale, preceduta solo da Roma.

Seguono Brescia con 7 mila attività, Bergamo con 5 mila e Varese con quasi 4 mila, e un ricavo di 600 milioni. Tra gli esercizi commerciali maggiormente coinvolti in provincia ci sono bar ed esercizi senza cucina (1.887) e ristorazione con somministrazione (1.265).

Questo crea un interscambio di quasi 50 milioni di euro di cui 32 di import e 15 di export. Oltre il 50% di import proviene dalla Cina, nonostante sia diminuito in un anno del 16,5%, seguita da Germania (5,4%), Grecia (5,1%) e Francia (4,7%).

La Francia inoltre, guida l’export per le feste con 2,4 milioni di euro. Al secondo posto Germania (2,3 milioni), poi Stati Uniti (1,8 milioni) e Spagna (1,2 milioni circa).