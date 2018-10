Di nuovo imbrattati gli ingressi del Palazzetto di Masnago

Meno di un mese fa il grande lavoro di squadra dell’associazione Il Basket siamo noi per ripulire ingressi e facciata del Palazzetto di Varese (oggi Enerxenia Arena).

Questa mattina la brutta sorpresa: ignoti graffitari, ma sarebbe più corretto definirli vandali, hanno nuovamente imbrattato gli ingressi della struttura, vanificando parte del gran lavoro fatto dai tifosi.

Delusione tra i ragazzi de Il basket siamo noi, e un pubblico rimbrotto da parte del sindaco Davide Galimberti sul suo profilo Facebook.

«Una mancanza di rispetto verso la Città, le istituzioni e in questo caso anche nei confronti dell’associazione Il Basket Siamo Noi – ha scritto Galimberti – che si era impegnata con il supporto del Comune di Varese per avere un palazzetto più bello. Un gesto, questo, che deve far riflettere molto sull’importanza del senso civico».