Incidenti sulla via del ritorno a casa, traffico in tilt

Due incidenti stanno mettendo in crisi il ritorno a casa di tanti lavoratori nella serata di giovedì 11 ottobre.

Il primo riguarda la A8 dove poco prima della 18 un’auto è andata a schiantarsi contro il guard rail nel tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. A bordo del mezzo una donna di 41 anni, le cui condizioni non sarebbero gravi. L’incidente è avvenuto nello stesso punto in cui questa mattina si è verificato un altro incidente. La situazione della viabilità è tornata alla normalità nel giro di un’ora.

Poco dopo un’altra chiamata di soccorso è arrivata alla centrale del 112. In questo caso la segnalazione riguarda un’auto che si è ribaltata a Malnate lungo la Sp3. Sul posto stanno ancora operando i soccorritori, intervenuti in codice rosso. Ma dalle prime informazioni la persona ferita -una ragazza di 21 anni- non sarebbe in pericolo di vita. La circolazione nella zona è comunque andata in tilt con lunghe code attorno alla Folla di Malnate.

(seguono aggiornamenti)