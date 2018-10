Iniziati gli Art Days all’Atelier des Artistes

Primo appuntamento con gli Art Days, manifestazione multi culturale organizzata dalla The Boga Foundation presso la location dell’Atelier des Artistes di via Fiume a Tradate.

In programma un laboratorio di arte e moda dal titolo: La moda incontra il Futurismo.

Durante la giornata, organizzata con l’Acof di Busto Arsizio e l’Accademia della Moda di Milano, un gruppo di ragazzi delle scuole superiori si sono cimentati a re-interpretare il Futurismo su bozzetti e abiti di moda.

Galleria fotografica Art Days 4 di 7

Prossimo appuntamento dell’Art Days sarà venerdì 26 alle ore 18.30 con un aperitivo e dj set dedicato al futurismo e sabato 27 dalle ore 10 con una serie di laboratori creativi dedicati ai bambini della scuola primaria.