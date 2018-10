Inquinamento atmosferico e benefici del verde urbano: convegno in Sala Montanari

Il Convegno “Inquinamento atmosferico, salute e i benefici del verde urbano” promosso da Alessandro Borgini, referente biologo

dell’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE di Varese www.ISDE.it “INQUINAMENTO con il patrocinio del Comune di Varese si terrà venerdì 12 ottobre, alle ore 20.45 presso la Sala Montanari di Varese (zona tribunale di Varese).

Interverranno esperti del settore che toccheranno diverse tematiche importanti, sull’impatto dell’inquinamento atmosferico, sugli effetti dell’esposizione a determinanti contaminanti atmosferici sulla salute dei cittadini, a breve e a lungo termine, illustrando delle ricerche scientifiche nazionali ed internazionali.

Verranno presentati i risultati di studi scientifici effettuati a Milano, da Ario Ruprecht (ricercatore esperto nel campionamento dell’inquinamento atmosferico outdoor ed indoor) durante l’introduzione delle aree LEZ (Low Emission Zone) Ecopass ed Area C, che hanno contribuito ad abbattere specifici contaminanti ambientali ed infine, l’esperto agronomo forestale Armando Buffoni illustrerà degli esempi concreti sui benefici possibili del verde urbano, nelle nostre città urbanizzate, ed in specifiche realtà produttive, e ci indicherà quali sono ad esempio le migliori specie arboree che possono “sequestrare” ed abbattere i principali contaminanti atmosferici come il particolato grossolano (PM10) e gli ossidi di azoto (NOx).

Moderatore del convegno sarà l’assessore dell’ambiente del comune di Varese Dino De Simone, che ha accettato con entusiasmo all’iniziativa.

PROGRAMMA CONVEGNO

“INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SALUTE E I BENEFICI DEL VERDE URBANO”

Venerdì 12 Ottobre 2018, presso la sala Montanari di Varese inizio ore 20.45.



20.45 – Saluti dagli organizzatori

21.00 – Effetti a breve e lungo termine dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini

Alessandro Borgini – Biologo referente ISDE Varese

21.30 – Le limitazioni del traffico hanno un impatto sulla qualità dell’aria ?

Ario Alberto Ruprecht – Consulente ed esperto in impianti e sistemi di analisi per l’inquinamento ambientale

22.00 – I contributi del verde urbano alla qualità dell’aria

Armando Buffoni – Agronomo Forestale

Moderatore: Dino De Simone – Assessore all’ Ambiente del Comune di Varese

22.30 – Dibattito finale