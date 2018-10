Investimento in viale Milano: ferito un ragazzo di 17 anni

Un altro investimento in una strada di Varese.

Per cause ancora in corso di accertamento un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un’auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 di sabato 28 ottobre in viale Milano, mentre sulla città cadeva una forte pioggia.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese con il supporto dell’auto medica. Il giovane è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Ad effettuare i rilievi dell’incidente e a regolare il traffico su viale Milano sono intervenuti agenti della Polizia locale di Varese.