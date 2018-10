Investito nella notte ciclista straniero: è grave

Non li ha visti. È la spiegazione che i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio si danno come prima ipotesi dell’incidente stradale avvenuto questa notte attorno alle 4.30 nella via Jacopo Tintoretto a Cassano Magnago dove un giovane di 21 anni è stato travolto da un’auto assieme ad altre due persone.

È stato appurato che i tre, sembra tutti di nazionalità straniera, stessero percorrendo la strada che corre parallela alla A-8 per recarsi al lavoro.

Era buio, e l’automobilista che in quel momento impegnava la carreggiata probabilmente non è riuscito a distinguere le figure: accortosi di averli travolti si è fermato.

I soccorsi sono arrivati con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gallarate; in appoggio il 118 ha inviato anche l’automedica con a bordo personale sanitario.

Il più grave dei tre ha 21 anni ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano ove è arrivato in codice rosso.

Ferite meno profonde per gli altri due. Sulla vicenda indagano i militari della compagnia di Busto Arsizio che hanno operato i rilievi.