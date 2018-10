Ivano Boriva e Manuel Zorzetto vincitori del Master di tennis in carrozzina

Quattro giorni di sfide sui campi in terra battuta, a Gallarate, per il Master Finale di tennis in carrozzina.

Galleria fotografica Tennis Carrozzina Master Gallarate 4 di 5

Un evento che ha richiesto grande impegno al Tennis Club di Gallarate, ma che ha coinvolto anche una rete più ampia, con il coinvolgimento di sponsor e associazioni locali. Ovviamente al centro c’è proprio l’aspetto sportivo, di vera sfida sul campo: «Le categoria in gara erano due: categoria Quad maschile , atleti con disabilità anche agli arti superiori, e categoria Open maschile» spiega Luisa Parasacchi, che ha curato l’evento.

Nella categoria Quad si è imposto sul gradino più alto del podio Ivano Boriva, seguito poi da Alberto Saja, Fasano Mauro, Vincenzo Troilo. Nella categoria Open invece il primo posto è andato a Manuel Zorzetto, seguito da Bruno Carlucci, Marco Amadori, Lazaro Scalvini.

Il vincitore di ogni categoria ha vinto una carrozzina del valore di € 4000 dello sponsor Lab 3.11, oltre al montepremi in palio.

Il giudice arbitro è stato Alessandro Ceccarelli, coadiuvato poi da trenta raccattapalle e da tutto lo staff del Tennis Gallarate. Fondamentale anche l’ aiuto di Auser Insieme, che si è occupata del trasporto dei disabili dalla struttura alberghiera al nostro circolo per i quattro giorni del torneo.

Il master è stato patrocinato dal Comune di Gallarate ed ha avuto come sponsor Fideuram . Alla premiazione sono intervenuti il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, il presidente del Tennis Gallarate Sergio Tamborini , il tecnico Nazionale Giovanni Catizone.

«Sabato sera in onore degli atleti del Mastercin carrozzina si è svolta una cena di Gala a cui hanno partecipato i neo campioni del mondo ed europei di nuoto paraolimpico Simone Barlaam , Alessia Berra , Fabrizio Sottile Arianna Talamone e la presidente di Polha Varese Daniela Colonna Preti con la proiezione del documentario-film “ I Pesci Combattenti “ per una serata all’ insegna dello sport e dell’ Amicizia».