Javorcic commenta la sconfitta: «Gli episodi ci girano male»

Terza sconfitta di fila per la Pro Patria, questa sera sconfitta ad Alessandria dalla Juve Under 23. Il commento di mister Ivan Javorcic è ancora una volta amaro: «A caldo è difficile dare giudizi con lucidità. Ci stanno capitando più o meno le stesse condizioni delle altre partite perse. Nel primo tempo ho visto una squadra ottima, magari abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, ma siamo stati molto aggressivi. Nel secondo tempo, come ci è già capitato, al primo tiro abbiamo subito gol. Bisogna lavorare sugli episodi, che in questo momento sono negativi».

«Il dato di fatto – prosegue Javorcic – è che abbiamo sempre perso, quindi dovremo fare delle riflessioni. Non tocco l’argomento delle decisioni arbitrali. È stato un periodo difficile perché nonostante tre buone prestazioni abbiamo perso tre gare, ma sono sicuro che se la squadra continuerà a giocare così ci toglieremo delle soddisfazioni. Le sconfitte fanno tutte male, non ce n’è una più brutta. Dobbiamo migliorare, bisogna dare equilibrio, prendersi le responsabilità e crescere tramite il lavoro quotidiano».

Mauro Zironelli, allenatore della Juventus Under 23: «Siamo stati un po’ più maturi rispetto alle prime uscite. Non è stata una gara bella tecnicamente, ma questi risultati positivi fanno morale. Dobbiamo insistere sul giocare, che è il nostro obiettivo. Fa piacere non aver subito gol, i miei ragazzi hanno fatto bene in fase difensiva anche contro una squadra che fino a oggi era sempre andata in gol. La società ci è vicina e si fa sentire, credendo in questo progetto».

Riccardo Colombo, capitano questa sera, prova a spiegare il ko: «Forse questa sera è un mezzo passo indietro rispetto alle altre sconfitte. Nel primo tempo avevamo quasi l’impressione che non ci potessero fare male, nel secondo tempo invece abbiamo preso gol subito e abbiamo subito un po’ di ansia. Siamo stati confusionari, non abbiamo creato tantissimo anche se il mezzo episodio anche stasera, il gol annullato, ci è andato a sfavore. Nella Juve ci sono quattro o cinque ragazzi già pronti per altre categorie; credo comunque che la scelta della società bianconera sia giusta. Riguardo a noi dobbiamo cercare di creare più occasioni migliorando sull’ultimo passaggio».